https://news.day.az/world/1678159.html Завтра состоится встреча представителей Турции и Армении
Завтра состоится встреча представителей Турции и Армении
Завтра специальные представители Турции и Армении по процессу нормализации - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян проведут 5-й раунд переговоров на турецко-армянской границе.
Как передает Day.Az, об этом сообщила турецкая журналистка Сена Алкан.
Она отметила, что встреча состоится утром на армянской стороне, днем - на турецкой.
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