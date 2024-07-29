Завтра состоится встреча представителей Турции и Армении

Завтра специальные представители Турции и Армении по процессу нормализации - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян проведут 5-й раунд переговоров на турецко-армянской границе.

Как передает Day.Az, об этом сообщила турецкая журналистка Сена Алкан.

Она отметила, что встреча состоится утром на армянской стороне, днем - на турецкой.

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