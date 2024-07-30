В Хиросиме обеспокоены ростом зависимости Японии от ядерного оружия США

Япония на фоне укрепления партнерства с США в области обороны и сотрудничества в области сдерживания может столкнуться с рисками "зависимости" от американского ядерного оружия. Об этом заявил губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, его слова приводит агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я глубоко обеспокоен ростом зависимости от ядерного оружия", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

По словам Юдзаки, такое развитие событий в отношениях между Японией и Соединенными Штатами усиливает риски применения ядерного оружия.

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