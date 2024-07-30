Перемирие вооруженных иракских группировок с силами США окончилось

Вооруженные формирования шиитов, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", сняли с себя обязательство не атаковать расположенные в регионе американские военные базы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель иракского шиитского ополчения "Ан-Нуджаба" Махди аль-Кааби.

По его словам, которые приводит телеканал Al Hadath, "перемирие вооруженных группировок с американскими силами закончилось".

С начала эскалации конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю. В ответ американские силы наносили удары по штаб-квартирам группировок. В конце января иракские радикалы объявили о приостановке своих военных операций против американских объектов и уходе во временную оборону, чтобы не подводить правительство в Багдаде.

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