https://news.day.az/world/1678520.html В Тегеране состоялась инаугурация Масуда Пезешкиана - ВИДЕО
В Тегеране состоялась инаугурация Масуда Пезешкиана - ВИДЕО
Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана прошла во вторник, 30 июля, в здании парламента в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Участие в ней приняли лидеры и главы правительств почти 80 государств.
Утвердил Пезешкиана в должности президента лидер исламской революции аятолла Хаменеи. Он издал соответствующий указ, отмечает агентство Irna.
Политик принес присягу в присутствии парламентариев, членов Совета стражей конституции и главы судебной власти.
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