В Тегеране состоялась инаугурация Масуда Пезешкиана

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана прошла во вторник, 30 июля, в здании парламента в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Участие в ней приняли лидеры и главы правительств почти 80 государств.

Утвердил Пезешкиана в должности президента лидер исламской революции аятолла Хаменеи. Он издал соответствующий указ, отмечает агентство Irna.

Политик принес присягу в присутствии парламентариев, членов Совета стражей конституции и главы судебной власти.

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