В ООН выразили обеспокоенность ударом Израиля по пригороду Бейрута

ООН выражает крайнюю обеспокоенность ударом Израиля по пригороду Бейрута и призывает все стороны придерживаться максимальной сдержанности.

Как передает Day.Az, oб этом говорится в сообщении, распространенном во вторник офисом главы всемирной организации.

"Мы выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля по густонаселенной области южного пригорода Бейрута 30 июля, приведшими к жертвам среди гражданского населения, - указано в сообщении. - Мы вновь призываем стороны к максимальной сдержанности и призываем всех причастных избегать дальнейшей эскалации".

Всемирная организация также призвала все стороны к соблюдению обязательств по международному праву.

30 июля истребители израильских ВВС выпустили четыре ракеты по южному пригороду Дахия в Бейруте, который служит оплотом "Хезболлах". В квартале, где упали ракеты, разрушен четырехэтажный дом, повреждены соседние с ним здания и припаркованные машины. Погибли четверо, в том числе двое детей в возрасте четырех и шести лет, число пострадавших достигло 74.

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