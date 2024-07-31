В Польше задержали похитившего тысячи личных дел сотрудников спецслужб

Военная жандармерия задержала преподавателя Академии военного искусства в Варшаве Павла П., у него найдены личные данные сотрудников спецслужб. Об этом сообщил телеканал TVN24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в ходе обысков у военного историка нашли около 3 тыс. личных дел военных, в основном служивших в специальных формированиях. Помимо того, у него обнаружены материалы с детской порнографией, выяснил телеканал.

Задержание Павла П. подтвердили телеканалу в варшавской прокуратуре. Следственные действия ведутся и за пределами столицы, ведомство подготовит официальное заявление по этому делу к вечеру 31 июля либо утром 1 августа, сообщила Окружная прокуратура Варшавы в X (ранее Twitter).

Как утверждает телеканал TVP Info, Служба военной контрразведки займется расследованием поездок задержанного преподавателя в Витебск в последние годы.

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