ЕС может прекратить финансовую помощь Грузии

Европейский Союз (ЕС) всерьез рассматривает возможность прекращения финансовой помощи Грузии из-за закона о "внешнем влиянии".

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью "Europa Press" заявил пресс-секретарь Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля Петер Стано.

Стано отметил, что организация, которую он представляет, серьезно обеспокоена ситуацией в Грузии и считает указанный закон шагом назад.

П.Стано добавил, что некоторое время назад ЕС заблокировал выделение 30 млн. евро на усиление обороны Грузии.

Отметим, что закон о "внешнем влиянии" вступил в силу с 1 августа.

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