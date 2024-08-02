Армия Израиля заявила об ударе по Ливану в ответ на попытку обстрела севера страны

Израильские военные нанесли удар по югу Ливана в ответ на попытку обстрела северных районов еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, военные засекли, как радикал из вооруженных формирований шиитского движения "Хезболлах" пытался запустить ракеты в направлении поселка Араб-эль-Арамше на севере Израиля. Попытка оказалась неудачной, снаряды не долетели до израильской территории, отметили в армии.

Вскоре после этого было установлено местонахождение радикала, осуществлявшего запуск из района Вади-Хамуль на юге Ливана, и ВВС Израиля оперативно нанесли по нему удар, проинформировали в пресс-службе.

В других районах на севере страны за последние часы было зафиксировано несколько обстрелов со стороны Ливана, большая часть снарядов упала в незаселенной местности. Сообщений о пострадавших нет. Израильская артиллерия открыла огонь по источникам обстрелов.

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