Израиль проводит контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

Израильские силовики проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что операция проводится силами ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля.

В армейской пресс-службе также сообщили, что до этого израильские военно-воздушные силы нанесли удар по пяти террористам в автомобиле в районе города Каффин, который является пригородом Тулькарма.

Ранее Израиль нанес удар по зданию в Тегеране, где находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

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