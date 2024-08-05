Иран может атаковать Израиль в течение суток

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД Группы семи (G7), что Иран и шиитское движение "Хезболлах" могут начать атаку на Израиль в ближайшие 24 часа.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, Блинкен инициировал телефонный разговор с коллегами по "семерке", чтобы попытаться оказать дипломатическое давление на Иран и "Хезболлах", чтобы минимизировать силу их удара, который должен будет стать ответом на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В разговоре госсекретарь США подчеркнул, что смягчение последствий возможной атаки станет наилучшим путем предотвращения полномасштабной войны в регионе.

Источники сообщили, что Блинкен убежден в том, что Иран и "Хезболлах" нанесут удар по еврейскому государству, однако неизвестно, каким конкретно будет этот шаг. Он отметил, что США предпринимают попытки ограничить эту атаку, а затем смягчить возможный ответ на нее Израиля.

По словам собеседников издания, глава американского внешнеполитического ведомства также выразил разочарование тем, какое влияние оказало обострение ближневосточного конфликта на переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Блинкен в ходе разговора заявил, что американская администрация до убийства Хании чувствовала, что стороны как никогда близки к заключению сделки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!