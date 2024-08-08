Южная Корея опасается создания ядерного оружия из-за возможного подрыва союза с США

Разработка собственного ядерного оружия в Республике Корея может нанести существенный ущерб военному союзу с США. Об этом заявил южнокорейский министр национальной обороны Син Вон Сик в интервью агентству Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В союзе с США появится большая трещина, и если мы откажемся от договора о нераспространении ядерного оружия, то это приведет к различным последствиям, включая незамедлительный шок на финансовом рынке", - сказал министр.

Как пишет агентство, Син Вон Сик в то же время признал, что продолжение разговоров о создании собственного ядерного арсенала в Южной Корее может свидетельствовать о том, что часть южнокорейского общества не до конца уверена в американском расширенном сдерживании, под которым подразумевается готовность Вашингтона защитить союзника всеми средствами, включая ядерные.

Для Сеула "наиболее простым, эффективным и мирным средством" реагирования на ракетно-ядерную программу КНДР остается укрепление "расширенного сдерживания", добавил министр. Согласно опросам общественного мнения, большинство южнокорейцев поддерживают разработку атомной бомбы в стране.

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