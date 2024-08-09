Страны Центральной Азии утвердят дорожную карту по развитию регионального сотрудничества.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.

"Знаковым событием в контексте совершенствования механизмов нашего взаимодействия станет утверждение сегодня Дорожной карты по развитию регионального сотрудничества до 2027 года. Документ нацелен на улучшение межправительственной координации и усиление контроля за ходом реализации инициатив, выдвинутых на этой площадке. Кроме того, будет подписан еще один важный документ, направленный на развитие региональной кооперации "Центральная Азия - 2040". Эти и другие шаги являются свидетельством общей приверженности всестороннему региональному взаимодействию во благо наших народов", - сказал он.

Токаев считает, что в текущих непростых геополитических и экономических реалиях крайне важно сохранить высокую динамику развития сотрудничества в регионе.

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