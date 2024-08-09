https://news.day.az/world/1680865.html Взрыв на судне в Китае
Взрыв на судне в Китае
В провинции Чжэцзян на востоке Китая произошел взрыв на борту контейнеровоза, пришвартованного в морском порту, передает Day.Az со ссылкой на агентство Xinhua.
Уточняется, что инцидент произошел около 13:40 по местному времени (8:40 мск) в порту Нинбо-Чжоушань.
Подробная информация случившегося пока не приводится.
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