Узбекистан примет очередную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом стало известно по итогам выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане.

Так, в завершение выступления Токаев пожелал Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву больших успехов на посту следующего председателя Консультативной встречи.

Отметим, что сегодня в Астане состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Во встрече приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

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