Президент Болгарии поручил сформировать техническое правительство

Президент Болгарии Румен Радев поручил зампредседателя Счетной палаты Горице Грынчаровой-Кожаревой сформировать новое техническое правительство страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодарю, что вы приняли эту важную и ответственную задачу, в этой работе вы можете рассчитывать только на себя. Верю, что накопленный административный опыт поможет вам в этом начинании", - сказал Радев, вручая Грынчаровой-Кожаревой мандат на право формирования технического правительства.

Глава государства отметил, что по итогам консультаций с представителями политических объединений, представленных в Народном собрании, наиболее подходящая дата для досрочных парламентских выборов 20 октября, и попросил будущего премьера представить предложения по структуре и персональному составу нового правительства не позднее 19 августа.

"Принимаю мандат с ясным чувством ответственности. Сформирую кабинет, который гарантирует нормальное функционирование государства до выборов нового правительства. Но нашей основной задачей будет организация и проведение честных выборов", - сказала Грынчарова-Кожарева.

Предыдущий премьер-министр технического правительства Димитар Главчев сообщил, что отказался во второй раз возглавить кабмин.

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