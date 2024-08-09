Трамп обошел Харрис в одном из ключевых для выборов штате

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис как по результатам общенационального опроса, так и по опросу, который был проведен в ключевом колеблющемся штате Джорджия. Об этом сообщает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно результатам опроса CNBC/All-America Economic, Харрис отстает от своего соперника-республиканца на два пункта на выборах 2024 года. За Трампа готовы проголосовать 48 процентов респондентов, в то время как за Харрис - 46 процентов. Отмечается, что в этом опросе поучаствовал 1001 человек.

Другой опрос, проведенный AARP Research среди 1254 потенциальных избирателей в Джорджии, продемонстрировал схожую картину. За Трампа готовы голосовать 46 процентов опрошенных, а за его соперницу Харрис - 44 процента. Отмечается, что Джорджия - один из ключевых штатов, в котором оба кандидата надеются одержать победу на выборах в ноябре.

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