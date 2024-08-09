Авторы Foreign Affairs предложили США вывести часть войск из Европы

США должны поэтапно выводить свои войска из Европы, чтобы заставить ее самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Такое мнение высказывается в статье журнала Foreign Affairs, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенным Штатам следует начать выводить часть своих военнослужащих из Европы, переложив на плечи европейцев ответственность за обеспечение войск, необходимых для европейской безопасности", - считают директор по исследованиям в области обороны и внешней политики Института имени Катона Джастин Логан и доцент Университета штата Мэриленд Джошуа Шифринсон.

По их оценке, на территории континента в настоящее время размещено около 100 тыс. американских военнослужащих, причем больше всего их дислоцировано в Германии. Сокращение их численности аналитики предлагают начать с дополнительных 20 тыс., которые президент США Джо Байден ввел в Европу после начала Россией специальной военной операции на Украине в 2022 году. После вывода 20 тыс. "Вашингтон должен сообщить о своем намерении возобновить вывод 12 тыс. военнослужащих из Германии", говорится в статье.

Поэтапное возвращение из Европы в США суммарно 32 тыс. американских военных должно заставить европейских союзников по НАТО самостоятельно заняться обеспечением своей безопасности, считают Логан и Шифринсон.

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