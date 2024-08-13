Китай вскоре обгонит США по количеству ядерного оружия

Китай с текущими темпами наращивания ядерных арсеналов может в будущем превзойти США по этому показателю.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску. Трансляция шла на странице бизнесмена в X.

"Россия и США первые, и мы были условно наравне, а Китай - далеко позади. Но они развиваются так быстро, что я не удивлюсь, если очень скоро они догонят или даже превзойдут нас", - считает бывший президент США.

Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая, полагает Трамп.

"[Бывший президент США Барак] Обама и [действующий глава государства Джо] Байден столкнули Россию и Китай вместе. Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения [интересов] России и Китая", - добавил он.

По мнению Трампа, США нужен "умный президент", который был бы способен противостоять им. "Тогда эти страны не угрожали бы нам, поскольку нуждались бы в нас", - отметил политик.

Для США намного больше опасны внутренние угрозы, нежели чем те, которые исходят из-за рубежа, в частности от Китая или России, считает экс-президент. "Во многих случаях люди внутри страны более опасны для нашего государства, нежели чем русские или китайцы", - сказал он Маску.

Отметим, что недавно южнокорейский министр национальной обороны Син Вон Сик заявил, что разработка собственного ядерного оружия в Республике Корея может нанести существенный ущерб военному союзу с США.

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