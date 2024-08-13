В Турции задержаны лица причастные к кибершпионажу

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) совместно с командованием сил жандармерии и специалистами Национального центра по реагированию на киберпреступления (USOM) провели совместную операцию по выявлению лиц, причастных к кибершпионажу.

Как сообщает Day.Az, задержаны 11 лиц, причастных к незаконному сбору личных данных тысяч жителей различных стран мира с целью последующей продажи, в том числе, террористическим организациям.

Турецкие спецслужбы отмечают, что в руки преступной сети хакеров попали данные, представлявшие особую важность для преступных структур.

Сотрудники MİT долгое время отслеживали действия лиц, причастных к группе кибершпионов. В итоге все они были схвачены и арестованы решением судов, а доступ к ряду созданных ими интернет-ресурсов блокирован.

Представители спецслужб Турции подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с киберпреступностью, в том числе за пределами страны.

Отметим, что недавно Китай выразил намерение положить конец анонимности в интернете.

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