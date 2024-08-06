Китай намерен положить конец анонимности в интернете

Китайское правительство объявило о внедрении новой системы национального интернет-ID, передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ.

Эта инициатива, разработанная в ответ на растущие проблемы с безопасностью и контролем в онлайн-пространстве, предполагает обязательную регистрацию пользователей в интернете с использованием уникального идентификатора, выданного государственными органами.

Главной целью новой системы является борьба с анонимностью в интернете, которая, по мнению китайского правительства, способствует распространению дезинформации, мошенничества и киберпреступности. По словам официальных представителей, такая мера "призвана повысить уровень ответственности пользователей и укрепить общественный порядок".

В рамках нового законодательства все интернет-платформы будут обязаны проверять личность пользователей при регистрации и связывать аккаунты с уникальными идентификационными номерами, выданными государственными органами.

При этом "национальный интернет-ID сократит чрезмерный сбор и хранение личной информации граждан интернет-платформами на основании государственного идентификатора", - заявили представители ведомств.

По предварительным данным, на первом этапе использование новой системы будет добровольным, а предложение открыто для общественного обсуждения до конца августа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!