Сельджук Байрактар попал в списки миллиардеров по версии журнала Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты на 2024 год. Сельджук Байрактар занял 24 место среди богатейших людей в Турции, передает Day.Az.

Основатель и владелец турецкой компании по производству БЛА Сельджук Байрактар ​​впервые вошел в список богатых людей Forbes с состоянием 1,2 млрд долл. и стал 2545-м самым богатым человеком в мире.

Напомним, что компания была основана в 1984 году с целью производства деталей для турецкого автопрома.

В настоящее время компания известна как производитель военных беспилотников Bayraktar. В 2023 году Baykar стала крупнейшим поставщиком оборонной продукции благодаря контрактам с рядом партнеров в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

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