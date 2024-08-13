Сельджук Байрактар попал в списки миллиардеров по версии журнала Forbes - ФОТО
Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты на 2024 год. Сельджук Байрактар занял 24 место среди богатейших людей в Турции, передает Day.Az.
Основатель и владелец турецкой компании по производству БЛА Сельджук Байрактар впервые вошел в список богатых людей Forbes с состоянием 1,2 млрд долл. и стал 2545-м самым богатым человеком в мире.
Напомним, что компания была основана в 1984 году с целью производства деталей для турецкого автопрома.
В настоящее время компания известна как производитель военных беспилотников Bayraktar. В 2023 году Baykar стала крупнейшим поставщиком оборонной продукции благодаря контрактам с рядом партнеров в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
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