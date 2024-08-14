В Москве горит объект Самвела Карапетяна

В торгово-развлекательном центре "Рио" на юго-западе Москвы произошел пожал. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На Большой Черемушкинской улице, дом 1, в ТРЦ "Рио" произошел пожар. Горит обшивка здания с 1-го по 4-й этаж. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти", - сказал собеседник агентства. По его словам, к тушению пожара планировалось привлечь авиацию.

В оперативных службах сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение в ТРЦ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, площадь пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших нет.

Отметим, что сеть торгово-развлекательных центров "РИО" принадлежит группе компаний "Ташир", в свою очередь, принадлежащей российскому миллионеру армянского происхождения Самвелу Карапетяну. По информации из российских СМИ, "РИО" на сегодня является самой обширной сетью торгово-развлекательных центров России.

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