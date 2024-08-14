США предлагают мирное решение конфликта между Израилем и Ливаном

Назревающий конфликт между Израилем и Ливаном возможно решить дипломатическими средствами, и это необходимо сделать в ближайшее время. С таким заявлением выступил заместитель помощника президента США и старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин после встречи в Бейруте со спикером парламента Ливана Набихом Берри.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Al Arabiya.

"Напряженность между Ливаном и Израилем затянулась, однако найти дипломатическое решение по-прежнему возможно, и [это необходимо сделать] срочно", - подчеркнул чиновник, добавив, что с течением времени "шансы на то, что конфликт будет лишь расширяться, только возрастают".

Хокстин объявил, что, по его мнению, "никто не заинтересован в войне между Израилем и Ливаном", и выразил уверенность в том, что прямого военного столкновения между еврейским государством и ливанским движением "Хезболлах" "еще можно избежать".

Эмиссар США отметил, что необходимо также работать над достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа, поскольку оно "создаст соответствующие условия и для снижения напряженности на ливано-израильской границе".

"В целом, чем больше в ближневосточном регионе напряженности, тем дольше продлится конфликт, мы не можем больше терять время", - резюмировал он.

Отметим, что недавно израильская армия нанесла серию новых ударов по южным районам Ливана, целью которых были объекты военного назначения шиитского движения "Хезболлах".

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