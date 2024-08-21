Министр обороны Армении оштрафован

Министр обороны Армении Сурен Папикян оштрафован за нарушения закона, которые он совершил, будучи председателем совета директоров партии "Гражданский договор".

Как сообщает Day.Az, об этом распространила Государственная комиссия по борьбе с коррупцией Армении.

По имеющимся данным, Папикян в 2022 году нарушил закон "О политических партиях", разрешив выплаты наличными на сумму около 11,4 млн драмов (около 30 000 долларов США). Однако все расходы необходимо производить без наличных денег.

Для выяснения условий расходов в апреле комиссия обратилась к стороне "Гражданский договор", которая предоставила все выписки с банковских счетов за 2022 год.

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