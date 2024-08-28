Макрон пытался переманить Telegram
Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но тот отказался.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Как стало известно изданию, предложение было сделано во время обеда, о котором ранее не сообщалось. Тогда Дуров отказался.
По словам одного из собеседников газеты, Макрон даже обсуждал вопрос о предоставлении основателю Telegram французского гражданства.
Отметим, что недавно Дурову вновь продлили срок задержания.
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