Макрон пытался переманить Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но тот отказался.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Как стало известно изданию, предложение было сделано во время обеда, о котором ранее не сообщалось. Тогда Дуров отказался.

По словам одного из собеседников газеты, Макрон даже обсуждал вопрос о предоставлении основателю Telegram французского гражданства.

Отметим, что недавно Дурову вновь продлили срок задержания.

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