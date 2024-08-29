Российские С-400 до сих пор на вооружении Турции

Минобороны Турции заявило, что приобретенные у России зенитно-ракетные системы С-400 остаются на вооружении армии, и это сейчас не является предметом каких-либо новых дискуссий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Остаются определенные системные требования с точки зрения нужд противовоздушной обороны нашей страны. В этом контексте С-400 находится на вооружении ВС Турции. В настоящее время никаких новых процессов в этом вопросе нет", - цитирует представителя МО Турции телеканал A haber.

Таким образом в ведомстве прокомментировали появившуюся ранее в турецких СМИ информацию о том, что якобы при условии неиспользования или даже продажи С-400 третьим странам Турция может получить истребители F-35.

Посол США в Турции Джефф Флейк ранее заявлял, что Анкара вряд ли вернется в программу создания истребителя F-35, но сможет приобрести их при решении проблемы с С-400. Турция была исключена из программы разработки F-35 в 2019 году после того, как приобрела у России полковой комплект С-400. Республика производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих истребителей. Глава комиссии по международным делам турецкого парламента Фуат Октай ранее сообщал, что Анкара уже не проявляет интереса к возвращению к программе F-35, в связи с чем призывает США пересмотреть наложенные на Турцию рестрикции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

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