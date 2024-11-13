Трамп назвал должность Маска в администрации

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства США. Как передает Day.Az, об этом сообщается в заявлении республиканца, распространенном его переходной командой.

"Я с радостью объявляю, что великий Илон Маск в сотрудничестве с американским патриотом Вивеком Рамасвами будет возглавлять Министерство эффективности правительства (DOGE)", - отмечается тексте.

Там указано, что "эти замечательные американцы" будут работать над тем, чтобы новая администрация президента "избавлялась от бюрократии, сокращала избыточное регулирование, урезала расточительные расходы и реструктурировала федеральные ведомства".

11 ноября телеканал ABC сообщал, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. С момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за пост главы американского государства боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис - 226.