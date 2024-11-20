https://news.day.az/world/1709183.html Женщина нашла в огороде скелет и раскрыла совершенное мужем убийство В Татарстане женщина нашла в огороде скелет и раскрыла убийство, которое совершил ее муж, сообщил источник РЕН-ТВ, знакомый с ситуацией, передает Day.Az. Жительница деревни Клятле 14 ноября копала огород и обнаружила в земле человеческие останки. "Женщина заявила, что скелет принадлежит брату ее мужа.
Женщина нашла в огороде скелет и раскрыла совершенное мужем убийство
В Татарстане женщина нашла в огороде скелет и раскрыла убийство, которое совершил ее муж, сообщил источник РЕН-ТВ, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.
Жительница деревни Клятле 14 ноября копала огород и обнаружила в земле человеческие останки.
"Женщина заявила, что скелет принадлежит брату ее мужа. По словам жительницы деревни, ее супруг убил своего брата в 2020 году, а останки закопал на территории участка", - сообщил источник РЕН ТВ.
В полиции начали проверку после заявления жительницы Татарстана.
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