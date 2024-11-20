Женщина нашла в огороде скелет и раскрыла совершенное мужем убийство

В Татарстане женщина нашла в огороде скелет и раскрыла убийство, которое совершил ее муж, сообщил источник РЕН-ТВ, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

Жительница деревни Клятле 14 ноября копала огород и обнаружила в земле человеческие останки.

"Женщина заявила, что скелет принадлежит брату ее мужа. По словам жительницы деревни, ее супруг убил своего брата в 2020 году, а останки закопал на территории участка", - сообщил источник РЕН ТВ.

В полиции начали проверку после заявления жительницы Татарстана.