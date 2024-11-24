В Букингемском дворце прекратят гоcвизиты
Государственные визиты в Букингемском дворце в Лондоне прекратятся с декабря до 2027 года в связи с реконструкцией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет британская газета The Times.
"Все государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке до 2027 года из-за продолжающейся десятилетней реконструкции Букингемского дворца стоимостью £369 млн (более $462 млн.)", - пишет издание.
Из-за строительных работ во дворце из 775 комнат король Карл III переехал из своего личного кабинета в северном крыле, которое ранее было личными апартаментами королевы Елизаветы II.
По данным издания, в декабре в Букингемском дворце, до закрытия, примут эмира Катара.
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