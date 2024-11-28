В Финляндии предложили выйти из конвенции о запрещении противопехотных мин

В Финляндии депутат Европарламента Мика Аалтола и группа бывших чиновников выдвинули гражданскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Об этом сообщил портал Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, сбор подписей в поддержку инициативы начнется в День независимости Финляндии, который отмечается 6 декабря.

"Для продвижения в парламент необходимо 50 000 подписей", - отмечается в статье.

Помимо Аалтолы, инициаторами документа стали экс-глава минобороны страны Юсси Ниинистё, экс-командующий Силами обороны Финляндии адмирал Юхани Каскеала и ряд бывших дипломатов.