Посол США в Казахстане объявил об отставке

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм объявил об отставке.

Как сообщает Day.Az, об этом передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства США.

Розенблюм сообщил правительству Казахстана о своем намерении покинуть пост 20 января 2025 года и выйти на пенсию после почти 28-летней работы в Государственном департаменте США. В заявлении он выразил благодарность за возможность представлять США в Казахстане и отметил прочное партнерство, выстроенное между двумя странами.

Под руководством Розенблюма отношения между США и Казахстаном достигли значительных успехов в сферах торговли, инвестиций, образования и безопасности. Он подчеркнул, что сотрудничество с казахстанским народом и развитие стратегических инициатив стали ключевыми моментами его работы.

После ухода посла США в Казахстане временные обязанности главы дипломатической миссии перейдут к его заместителю Деборе Робинсон. Генеральный консул США в Алматы Мишель Еркин продолжит поддерживать работу консульства.

До своей отставки посол США в Казахстане сосредоточится на завершении текущих задач и передаче обязанностей, чтобы сохранить преемственность дипломатической миссии.