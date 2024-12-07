https://news.day.az/world/1713449.html Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения в стране Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед обществом за введение военного положения в прошлом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yonhap, политик также пообещал, что военное положение не будет введено вновь, и заявил о своей готовности понести ответственность за произошедшее.
Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения в стране
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед обществом за введение военного положения в прошлом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yonhap, политик также пообещал, что военное положение не будет введено вновь, и заявил о своей готовности понести ответственность за произошедшее.
Напомним, что ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёл объявил о введении военного положения в стране.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре