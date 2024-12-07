Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения в стране

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед обществом за введение военного положения в прошлом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yonhap, политик также пообещал, что военное положение не будет введено вновь, и заявил о своей готовности понести ответственность за произошедшее.

Напомним, что ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёл объявил о введении военного положения в стране.