В Южной Корее объявлено военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёл объявил о введении военного положения в стране.

Как передает Day.Az, в своем обращении к народу он объяснил, что эта мера необходима для борьбы с просеверокорейскими коммунистическими силами и защиты свободного конституционного порядка.

Он отметил, что введение военного положения является неизбежным шагом для обеспечения безопасности и свободы граждан, а также для противостояния антигосударственным силам. Однако в своем заявлении президент не уточнил, какие конкретные меры будут предприняты в рамках введения военного положения.