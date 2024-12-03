https://news.day.az/world/1712530.html В Южной Корее объявлено военное положение Президент Южной Кореи Юн Сок Ёл объявил о введении военного положения в стране. Как передает Day.Az, в своем обращении к народу он объяснил, что эта мера необходима для борьбы с просеверокорейскими коммунистическими силами и защиты свободного конституционного порядка.
В Южной Корее объявлено военное положение
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёл объявил о введении военного положения в стране.
Как передает Day.Az, в своем обращении к народу он объяснил, что эта мера необходима для борьбы с просеверокорейскими коммунистическими силами и защиты свободного конституционного порядка.
Он отметил, что введение военного положения является неизбежным шагом для обеспечения безопасности и свободы граждан, а также для противостояния антигосударственным силам. Однако в своем заявлении президент не уточнил, какие конкретные меры будут предприняты в рамках введения военного положения.
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