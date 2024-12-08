https://news.day.az/world/1713636.html Сирийский Хомс после взятия оппозицией - ВИДЕО Вооружённые оппозиционные группы в Сирии захватили один из крупнейших городов Хомс. Day.Az представляет кадры из центра захваченного города.
Сирийский Хомс после взятия оппозицией - ВИДЕО
Вооружённые оппозиционные группы в Сирии захватили один из крупнейших городов Хомс.
Day.Az представляет кадры из центра захваченного города.
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