В сеть попали кадры роскошной усадьбы Асада

В сеть были выложены кадры роскошной усадьбы президента Сирии Башара Асада, которые показал турецкий телеканал Ensonhaber.

Как передает Day.Az, отмечается, что резиденция сирийского президента выглядит как дворец, в то время как большая часть населения страны живет в бедности. В гараже Асада было найдено не менее 10 роскошных автомобилей, которые были изъяты мятежниками, пришедшими к власти.