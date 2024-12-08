https://news.day.az/world/1713725.html В сеть попали кадры роскошной усадьбы Асада - ВИДЕО В сеть были выложены кадры роскошной усадьбы президента Сирии Башара Асада, которые показал турецкий телеканал Ensonhaber. Как передает Day.Az, отмечается, что резиденция сирийского президента выглядит как дворец, в то время как большая часть населения страны живет в бедности.
В сеть попали кадры роскошной усадьбы Асада - ВИДЕО
В сеть были выложены кадры роскошной усадьбы президента Сирии Башара Асада, которые показал турецкий телеканал Ensonhaber.
Как передает Day.Az, отмечается, что резиденция сирийского президента выглядит как дворец, в то время как большая часть населения страны живет в бедности. В гараже Асада было найдено не менее 10 роскошных автомобилей, которые были изъяты мятежниками, пришедшими к власти.
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