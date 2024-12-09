Турция готова поддержать Сирию в переходный период

Турция окажет всяческую поддержку Сирии в переходный период после ухода Башара Асада.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Hürriyet.

"Турция решительно настроена положить конец присутствию РПК у своих границ и закрыть террористический коридор. Вслед за взятием Манбиджа на севере Сирии поддерживаемой Анкарой Сирийской национальной армией она намерена покончить с присутствием РПК в Кобани и Кашымлы в том же регионе сопредельной страны", - пишет газета.

Власти Турции ранее сообщали о намерении завершить создание на севере Сирии зоны безопасности глубиной 30 км, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной.