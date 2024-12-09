https://news.day.az/world/1713796.html Турция готова поддержать Сирию в переходный период - Hürriyet Турция готова оказать всестороннюю поддержку Сирии в переходный период после ухода Башара Асада с поста президента страны.
Турция готова поддержать Сирию в переходный период - Hürriyet
Турция окажет всяческую поддержку Сирии в переходный период после ухода Башара Асада.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Hürriyet.
"Турция решительно настроена положить конец присутствию РПК у своих границ и закрыть террористический коридор. Вслед за взятием Манбиджа на севере Сирии поддерживаемой Анкарой Сирийской национальной армией она намерена покончить с присутствием РПК в Кобани и Кашымлы в том же регионе сопредельной страны", - пишет газета.
Власти Турции ранее сообщали о намерении завершить создание на севере Сирии зоны безопасности глубиной 30 км, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной.
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