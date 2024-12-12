https://news.day.az/world/1714743.html

Стало известно, каким делом будет заниматься Асад в России

Бывший президент Сирии Башар Асад, бежавший из страны, начнёт новую карьеру в России. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "AF Post". По информации источника, Асад планирует вернуться к своей первоначальной профессии и заняться офтальмологией.