https://news.day.az/world/1714743.html Стало известно, каким делом будет заниматься Асад в России Бывший президент Сирии Башар Асад, бежавший из страны, начнёт новую карьеру в России. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "AF Post". По информации источника, Асад планирует вернуться к своей первоначальной профессии и заняться офтальмологией.
Стало известно, каким делом будет заниматься Асад в России
Бывший президент Сирии Башар Асад, бежавший из страны, начнёт новую карьеру в России.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "AF Post".
По информации источника, Асад планирует вернуться к своей первоначальной профессии и заняться офтальмологией.
Как отметил собеседник издания, экс-президент собирается открыть собственную клинику в России.
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