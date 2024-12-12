Стало известно, каким делом будет заниматься Асад в России

Бывший президент Сирии Башар Асад, бежавший из страны, начнёт новую карьеру в России.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание "AF Post".

По информации источника, Асад планирует вернуться к своей первоначальной профессии и заняться офтальмологией.

Как отметил собеседник издания, экс-президент собирается открыть собственную клинику в России.