Новые очаги пожаров в Калифорнии

Два новых очага лесных пожаров возникли на юге штата Калифорния.

Как сообщает Day.Az, эту информацию опубликовал портал Axios.

По данным издания, возгорания произошли на фоне продолжения пожароопасной погоды в регионе, что вызвало новую волну эвакуаций. "На юге Калифорнии сохраняются опасные погодные условия: сильные порывы ветра со скоростью 45-70 миль в час (20-31 м/с) и относительная влажность от 8 до 15%", - говорится в прогнозе Национальной метеорологической службы.

Издание уточняет, что очаги пожаров, получившие названия Скаут и Стоун, возникли в округе Риверсайд. Высокий риск возникновения новых возгораний сохраняется также в округе Сан-Диего, где во вторник наблюдались сильные порывы ветра.

Метеорологи прогнозируют, что погодные условия на следующей неделе ухудшатся, что может привести к появлению новых очагов пожаров.