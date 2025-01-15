Новые очаги пожаров в Калифорнии
Два новых очага лесных пожаров возникли на юге штата Калифорния.
Как сообщает Day.Az, эту информацию опубликовал портал Axios.
По данным издания, возгорания произошли на фоне продолжения пожароопасной погоды в регионе, что вызвало новую волну эвакуаций. "На юге Калифорнии сохраняются опасные погодные условия: сильные порывы ветра со скоростью 45-70 миль в час (20-31 м/с) и относительная влажность от 8 до 15%", - говорится в прогнозе Национальной метеорологической службы.
Издание уточняет, что очаги пожаров, получившие названия Скаут и Стоун, возникли в округе Риверсайд. Высокий риск возникновения новых возгораний сохраняется также в округе Сан-Диего, где во вторник наблюдались сильные порывы ветра.
Метеорологи прогнозируют, что погодные условия на следующей неделе ухудшатся, что может привести к появлению новых очагов пожаров.
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