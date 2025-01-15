Странам-членам ЕС предложили пересмотреть зарубежные инвестиции

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала государствам-членам Евросоюза пересмотреть зарубежные инвестиции своих компаний и оценить риски для экономической безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Рекомендация распространяется на три стратегически важные технологические области, а также на самые рискованные - полупроводники, искусственный интеллект и квантовые технологии - и призывает государства-члены оценить риски для экономической безопасности, потенциально возникающие в результате таких транзакций", - говорится в пресс-релизе.

ЕК хочет не допустить негативного влияния инвестиций ЕС на экономическую безопасность Союза и гарантировать, что "ключевые технологии и ноу-хау не попадут в чужие руки".

Согласно рекомендации, членам ЕС предлагается предоставить отчет о ходе работы к 15 июля 2025 года, а также подробный отчет о любых выявленных рисках к 30 июня 2026 года.