В Болгарии столкнулись два поезда

У железнодорожной станции Кремиковцы недалеко от столицы Софии Болгарии столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщает BTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Два грузовых поезда столкнулись лоб в лоб недалеко от Софии. Сигнал был получен вскоре после 16:00 (17:00 по московскому времени. - "Газета.Ru")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после столкновения возник пожар, на месте происшествия работают медики, пожарные и полиция. Другие подробности не приводятся.