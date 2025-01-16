Нетаньяху поблагодарил Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр поблагодарил избранного президента США Трампа за его помощь в продвижении освобождения [удерживаемых в секторе Газа] заложников и за помощь Израилю в прекращении страданий десятков заложников и их семей. Премьер-министр ясно заявил о своей приверженности возвращению всех похищенных любыми средствами и приветствовал заявления Трампа о том, что Соединенные Штаты будут работать вместе с Израилем над обеспечением того, чтобы Газа больше никогда не была прибежищем для терроризма", - говорится в ее заявлении.

Стороны также условились о проведении "в скором времени" встречи в Вашингтоне для обсуждения ситуации вокруг Газы "и других важных вопросов", добавили в канцелярии.

Вслед за этим Нетаньяху созвонился с действующим президентом США Джо Байденом и "также поблагодарил его за продвижение сделки по заложникам", проинформировали в канцелярии.