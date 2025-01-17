Сильное извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана Левотоби происходит в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.

СМИ публикуют сделанные очевидцами кадры, на которых запечатлен момент извержения. Пепельные столбы поднялись на высоту 4 километров.

Эвакуация жителей из опасных районов началась в ночь на четверг. Свои дома были вынуждены покинуть около 6,1 тысячи человек, а всего в опасной близости от извергающегося исполина проживают более 13 тысяч человек. Как сообщил местный портал Detik со ссылкой на данные Национального агентства по стихийным бедствиям, в течение шести часов зафиксировано не менее четырех извержений.

Напомним, Индонезийский архипелаг подвержен сильной сейсмической активности. В Индонезии находятся более 500 вулканов, из них около 130 действующих, включая один из самых активных - Левотоби Лаки-Лаки.