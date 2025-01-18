Трамп и его команда хотят объявить режим ЧС

Члены команды избранного американского президента Дональда Трампа собираются ввести в США чрезвычайное положение, чтобы усилить эффективность противодействия нелегальной миграции.

Как передает Day.Az, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

"Это шаг, который призван предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания... обеспечить безопасность границ и депортировать миллионы нелегальных мигрантов", - говорится в материале.

По информации издания, Трамп хочет издать сразу несколько указов для борьбы с миграцией, а также отменить право на получение американского гражданства по праву рождения. Отмечается, что последний шаг, скорее всего, отложат, поскольку к нему неоднозначно относятся в Республиканской партии.