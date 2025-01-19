Израиль объявил о прекращении огня в Газе

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 13:15 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения еврейским государством списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.

"В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу в 11:15 (13:15 по бакинскому времени)", - говорится в заявлении.