https://news.day.az/world/1723945.html Израиль объявил о прекращении огня в Газе Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 13:15 по бакинскому времени. Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения еврейским государством списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.
Израиль объявил о прекращении огня в Газе
Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 13:15 по бакинскому времени.
Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после получения еврейским государством списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.
"В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу в 11:15 (13:15 по бакинскому времени)", - говорится в заявлении.
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