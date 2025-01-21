https://news.day.az/world/1724514.html Путин выразил соболезнования Эрдогану Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в провинции Болу. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин выразил соболезнования Эрдогану
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в провинции Болу.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
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