Путин выразил соболезнования Эрдогану

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в провинции Болу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.