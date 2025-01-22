https://news.day.az/world/1724645.html

В Иране разбился истребитель

Сегодня в провинции Хамадан на западе Ирана разбился истребитель ВВС армии страны. Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ. Согласно информации, инцидент произошел во время выполнения учебно-тренировочного полета. Сообщается, что оба пилота успели катапультироваться.