https://news.day.az/world/1724645.html В Иране разбился истребитель Сегодня в провинции Хамадан на западе Ирана разбился истребитель ВВС армии страны. Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ. Согласно информации, инцидент произошел во время выполнения учебно-тренировочного полета. Сообщается, что оба пилота успели катапультироваться.
В Иране разбился истребитель
Сегодня в провинции Хамадан на западе Ирана разбился истребитель ВВС армии страны.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел во время выполнения учебно-тренировочного полета.
Сообщается, что оба пилота успели катапультироваться.
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