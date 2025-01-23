https://news.day.az/world/1724873.html В Иране произошло землетрясение В провинции Бушер на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, толчки зафиксированы сегодня в 09:12 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Джам, а очаг залегал на глубине 18 км.
В Иране произошло землетрясение
В провинции Бушер на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, толчки зафиксированы сегодня в 09:12 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в районе Джам, а очаг залегал на глубине 18 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Для оценки возможного ущерба в пострадавший район направлены спасатели. Также зарегистрировано три афтершока, и все спасательные службы провинции приведены в состояние повышенной готовности.
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