В Иране произошло землетрясение

В провинции Бушер на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, толчки зафиксированы сегодня в 09:12 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в районе Джам, а очаг залегал на глубине 18 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Для оценки возможного ущерба в пострадавший район направлены спасатели. Также зарегистрировано три афтершока, и все спасательные службы провинции приведены в состояние повышенной готовности.