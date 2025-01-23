Если говорить о переговорах глав российского и армянского внешнеполитических ведомств, которые были недавно в Москве, то комментарии соответствующие были даны на пресс-конференции, в том числе и по этим вопросам.

Как передает Day.Az, об этом сегодня, 23 января, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она ответила на следующий вопрос журналиста: "Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не планирует выходить из ЕАЭС, хотя правительство республики в то же время одобрило законопроект о вступлении в Евросоюз. При этом все мы знаем, что ранее Москва несколько раз повторяла о том, что пребывание одновременно в двух объединениях невозможно. И недавно были переговоры глав МИД наших стран, соответственно Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна. Интересно, на этих переговорах армянская сторона как-нибудь комментировала, объяснила свое желание усидеть на двух стульях одновременно? И какое мнение по этому поводу имеет МИД России?".

"И было соответственно сообщение по итогам тоже опубликовано. Если этого недостаточно, еще раз говорю, там все содержится. Я еще раз могу сказать, может быть, в дополнение. Разговор был откровенный, но не все было на камеру. Многое было за закрытыми дверями. Часа три было за закрытыми дверями.

Поэтому из этого могу сказать, что действительно был откровенный разговор по многим пунктам, которые представляют для сторон особую актуальность", - сказала Захарова.

"Можете ли уточнить, из этих трех часов, есть ли надежда на позитивное решение вопроса?" - спросил ее журналист.

"Никогда ее не теряйте", - ответила официальный представитель МИД РФ.