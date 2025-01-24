Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Президент США Дональд Трамп приказал чиновникам составить план рассекречивания документов, связанных с тремя самыми значительными убийствами в истории США - Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.

Как передает Day.Az, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Многие люди ждут этого долго, годами, десятилетиями. И все будет раскрыто", - сказал Трамп журналистам.

Приказ предписывает высшим должностным лицам администрации представить план рассекречивания документов в течение 15 дней.

Президент Джон Ф. Кеннеди был убит в Далласе в 1963 году. Его брат Роберт Ф. Кеннеди был убит, когда баллотировался в президенты в Калифорнии в 1968 году, всего через два месяца после того, как в Мемфисе, штат Теннесси, был убит Кинг, самый известный в Америке лидер за гражданские права.

Многие документы, связанные с расследованием, были обнародованы в последующие годы, но тысячи все еще остаются отредактированными, особенно связанные с обширным расследованием дела Кеннеди. Несмотря на неоднократные обещания президентов США снять секретность со всех записей, ЦРУ, Пентагон и Госдепартамент отказываются от полного рассекречивания из соображений защиты конфиденциальных источников, которые все еще живы или могут быть живы.