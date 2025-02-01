Финансовые войны Трампа: что изменится в мировой экономике?

На сайте Baku Network опубликована статья о решениях Дональда Трампа, которые могут повлиять на финансовые рынки мира.

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Вашингтон балансирует на лезвии ножа, размахивая санкциями, словно ядерной дубинкой. Союзники, враги - без разбору. Дональд Трамп рискует подорвать статус США как гаранта крупнейших финансовых рынков мира, а это может стать началом конца долларовой гегемонии.

Еще вчера доллар был несокрушимой основой мировой экономики, но сегодня его позиции подорваны как никогда. Гигантский госдолг, обесценивание доверия, санкционный террор, дедолларизация крупнейших экономик - эти факторы вбивают гвозди в крышку гроба финансового господства США. Мы на пороге эры постдолларового мира? Давайте разберёмся.

Санкции вместо бомб: когда Вашингтон объявляет войну друзьям

Минувшие выходные могли стать отправной точкой нового международного кризиса: Колумбия и США были в шаге от экономической войны. Причина? Отказ Боготы принимать рейсы с американскими заключёнными, закованными в кандалы. Разъярённый Трамп пообещал ввести 25% пошлины на весь колумбийский экспорт, затем, в пылу публичной перепалки с президентом Густаво Петро, повысил ставку до 50%.

Но настоящий удар прозвучал в конце его речи: "Казначейские, банковские и финансовые санкции будут введены в полном объеме в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях".

На первый взгляд - стандартная угроза. Но её последствия куда серьезнее. Если Трамп выполнит обещанное, Колумбия окажется под финансовой блокадой, сравнимой с санкциями против Северной Кореи или Ирана. Отключение от долларовой системы, заморозка активов, запрет на любые сделки в американской валюте - Вашингтон применяет эти инструменты лишь в крайних случаях. Даже против России после 2022 года США действовали осторожно, понимая, что полный финансовый разрыв - это объявление войны.

Но почему теперь под ударом оказалась Колумбия - долгосрочный партнер США в Латинской Америке? Ответ прост: Трамп ломает систему. Если раньше санкции были исключением, то теперь они превращаются в универсальное оружие давления. Вашингтон больше не разделяет друзей и врагов. Сегодня Колумбия, завтра - Канада, Дания, Саудовская Аравия.

Финансовая дубинка против мирового доверия

Почему доллар остаётся главной мировой валютой? Потому что США контролируют крупнейший и самый ликвидный финансовый рынок, и потому что мировая экономика завязана на долларовые транзакции. В кризисы инвесторы бегут в американские казначейские облигации, считая их надёжным убежищем.

Но что, если это убежище вдруг обернётся ловушкой?

До недавнего времени угроза финансовой блокады применялась лишь против стран-изгоев. Теперь же санкции могут обрушиться на любое государство, если оно "не понравится" американскому президенту. В таких условиях любые долларовые активы превращаются в потенциально токсичный груз. Державы, веками опиравшиеся на доллар, начинают искать альтернативы. Ведь в финансовой политике работает железный закон: как только резервная валюта перестаёт быть предсказуемой, она теряет статус.

Доллар может рухнуть "сначала постепенно, а потом сразу"

Пока доллар выглядит неприступным монолитом, но финансовая история знает немало примеров, когда системы рушились не сразу, а потом - в один момент. Хемингуэй в "Фиесте" описал банкротство так: "Сначала постепенно, а потом сразу".

Эти слова как нельзя лучше подходят к тому, что происходит с долларом. Дедолларизация больше не фантастика: Россия и Китай уже переводят расчёты в национальные валюты, страны Персидского залива обсуждают нефтеюани, а БРИКС готовит свою валюту. Пока это выглядит как разрозненные эпизоды, но они складываются в глобальный тренд. И чем агрессивнее действует Вашингтон, тем быстрее ускоряется этот процесс.

Трамп как катализатор кризиса

Колумбийский инцидент, похоже, уже уходит в прошлое. Богота и Вашингтон "разошлись" без катастрофы, но урок остался: любой союзник США может в одночасье превратиться в "врага". А если Трамп почувствует вкус к такому методу давления, новые угрозы не заставят себя ждать. Сегодня Колумбия, завтра - Евросоюз, послезавтра - Япония.

Глобальная экономика строится на доверии, а Вашингтон методично разрушает его. Вопрос не в том, рухнет ли долларовая гегемония, а в том, когда это произойдёт. И этот момент может оказаться куда ближе, чем кажется.

Еще недавно доллар был незыблемым символом глобального господства США. Но сегодня он испытывает мощное давление со всех сторон - рекордный госдолг, угроза рецессии, санкционный бумеранг и стремительная дедолларизация. Мы стоим у порога новой финансовой эпохи? Разберёмся по фактам.

Цифры, которые пугают: рекордный госдолг и дефицит бюджета

На конец 2024 года национальный долг США достиг 34,5 трлн долларов. За три года он вырос на 7 трлн, что является беспрецедентным темпом. Сейчас он составляет 124% от ВВП - уровень, характерный не для сверхдержавы, а для страны, находящейся в долговой спирали. Для сравнения, в 2000 году этот показатель был 55% ВВП.

Процентные платежи по долгу стремительно растут. В 2023 году США потратили на их обслуживание более 1 трлн долларов - больше, чем на оборону (886 млрд долларов). Если ФРС продолжит удерживать высокие ставки, к 2030 году эта сумма может превысить 1,5 трлн в год. Это поставит Америку в ситуацию, когда проценты по долгу станут крупнейшей статьей федеральных расходов.

Дефицит бюджета также бьет рекорды. В 2023 году он составил 1,7 трлн долларов (6,3% ВВП), а в 2024 году может превысить 8%. Такие показатели характерны для экономик в глубоком кризисе. Для сравнения, госдолг Китая - 77% ВВП, а бюджетный дефицит - около 3,5%.

Политика ФРС: между инфляцией и рецессией

С 2022 года ФРС проводит агрессивную монетарную политику, пытаясь обуздать инфляцию. В результате:

Ключевая ставка достигла 5,5%, что является максимумом с 2001 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,8%, что делает их менее привлекательными для инвесторов.

Инфляция в 2023 году составила 4,1%, а в 2024 году ожидается на уровне 3,5% - все еще выше целевого уровня 2%.

Высокие ставки уже привели к кризису на рынке недвижимости. Ипотечные ставки превысили 7%, что вызвало падение продаж жилья на 25% за два года.

Агрессивное повышение ставок также обострило кризис банковского сектора. В 2023 году обанкротились Silicon Valley Bank, First Republic Bank и Signature Bank - крупнейшие крахи банков после 2008 года.

ФРС оказалась в ловушке. Если она продолжит ужесточение политики, экономика США может войти в рецессию уже в 2025 году. Если же начнет снижать ставки, это подорвет доверие к доллару как к стабильной валюте.

Санкционный бумеранг: как США подрывают сами себя

Вашингтон использует доллар как оружие, вводя санкции против России, Китая, Ирана и других стран. В 2022-2024 годах США наложили более 15 000 санкций. Но эта политика привела к обратному эффекту - ускорению дедолларизации.

Китай активно переводит торговлю на юани. В 2023 году 60% двусторонней торговли между КНР и Россией осуществлялось в юанях и рублях. В 2024 году Бразилия и Аргентина начали использовать юань в расчетах за нефть и газ.

Индия в 2023 году договорилась с ОАЭ о расчетах в рупиях и дирхамах.

Саудовская Аравия впервые продала нефть Китаю за юани, нарушив нефтедолларовую монополию США.

В Латинской Америке и Африке обсуждают создание альтернативных финансовых систем. Президент Бразилии Лула да Силва предложил создать общую валюту БРИКС.

В 2000 году 72% международных резервов хранились в долларах. В 2024 году этот показатель упал до 58% - тревожный знак для американской валюты.

Конец нефтедоллара? США теряют контроль над энергетикой

Ранее США контролировали мировую торговлю нефтью. Теперь ситуация меняется.

В 2023 году экспорт нефти из России в Китай увеличился на 23%, несмотря на санкции.

Иран, Венесуэла и Россия нашли способы обхода санкций, используя криптовалюты и альтернативные платежные системы.

Саудовская Аравия и ОАЭ договариваются с Китаем о переходе на юани в расчетах за нефть.

Если нефтедоллар рухнет, спрос на доллар снизится, что неизбежно приведет к его девальвации.

Будущее доллара: три сценария

Как будет развиваться ситуация? Возможны три варианта.

"Японизация" экономики США. ФРС снижает ставки, чтобы избежать рецессии, но госдолг продолжает расти. Экономика стагнирует, как в Японии, где долг уже превышает 250% ВВП. "Латиноамериканский" сценарий. ФРС теряет контроль над инфляцией, доллар ослабевает, инвесторы выводят капитал, начинается девальвация. В США развивается стагфляция - сочетание высокой инфляции и низкого роста, как в Аргентине или Турции. "Биполярный мир" и конец долларовой гегемонии. К 2030 году доллар перестает быть доминирующей валютой. Его доля в международных расчетах падает до 40-45%. США теряют возможность бесконтрольно печатать деньги и жить в долг.

Финал империи доллара?

Крах доллара - не предрешенный факт, но его позиции ослабевают.

США больше не могут безнаказанно печатать деньги, потому что мир ищет альтернативы.

Китай, Россия, Индия и БРИКС строят новую финансовую архитектуру, в которой доллар - лишь один из инструментов, а не абсолютный гегемон.

Если Вашингтон не изменит курс, к 2030 году доллар потеряет статус глобальной резервной валюты.

Джон Мейнард Кейнс однажды сказал: "Пока доллар - наша валюта, но ваша проблема". Теперь ситуация изменилась. Доллар стал проблемой и для самих США.